İzmir'de denizin taşması sonucu su içinde kalan araçların kurtarılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin taşması sonucu su içinde kalan çok sayıda aracın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede hafta sonu etkili olan yağmurun ardından Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması sonucu sahil bandındaki sitelerin bahçelerine dolan suyun tahliyesi amacıyla ekipler çalışıyor.

Çeşitli ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, sitelerin bahçesindeki ve yollardaki suyun tahliyesini yapıyor. Bazı araçlar ise çekici yardımıyla bölgeden çıkarılıyor.

Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlanıyor.

Öte yandan, bölge drone ile havadan görüntülendi.

Kayıtlarda çok sayıda aracın su içinde olduğu görülüyor.