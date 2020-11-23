İzmir'de deprem çadırları kaldırılıyor - Son Dakika

İzmir'de deprem çadırları kaldırılıyor

23.11.2020 16:01
İzmir'de deprem çadırları kaldırılıyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim'deki depremin ardından, sokakta kalan İzmirlilere geçici barınma alanı sağlamak amacıyla kurduğu çadırları toplamaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim'deki depremin ardından, sokakta kalan İzmirlilere geçici barınma alanı sağlamak amacıyla kurduğu çadırları toplamaya başladı.

30 Ekim depreminin hemen ardından İzmir'de kurulan çadırlar, depremzedelerin konteyner kentlere ve buldukları yeni evlere yerleşmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanmaya başlandı. Aşık Veysel Rekreasyon alanı, Bilal Çakırcalı Parkı'nın alt kısımları, Eceler Parkı, Şehit Hakan Ünal Parkı, Paten Parkı ve İyilik Noktasındaki çadırlar, dezenfekte edilerek kaldırıldı. Tınaztepe Galen Hastanesi arkasında kurulan çadırlar ile Bilal Çakırcalı Parkı Merkez alanı, Şehit Murat Aslantürk Parkı, Sakarya Parkı ile Şahin Akar Parkında bulunan çadırlar da toplanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin çadırda geçirdiği sürede yaşamlarını kolaylaştırmak için yaptığı saha çalışması ile de ihtiyaçları belirledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine 120'ye yakın 'Biz İzmir Afet Gönüllüsü' de destek verdi. Afet gönüllülüğü sistemi oluşturularak gönüllü sayısı bin 55'e çıkarıldı. 108 kişiye tıbbi bakım, 36 kişiye acil psikolojik destek, 62 kişiye engelli destek hizmeti verildi. Ev ihtiyacı doğan afetzedelerin bilgileri 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasından yararlanması için iletildi. Bilal Çakırcalı Parkı, Barış Manço Parkı, Sakarya Mahallesi ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 8 psikososyal destek çadırı kuruldu. Bu çadırlarda afetzedelere, depremin oluşturduğu psikolojik sıkıntı belirtileriyle nasıl baş edilebileceği konusunda destek verildi.

933 çocuğa hizmet

Gezici Sahne, Gezici Çocuk Dünyası Tırı ve İZELMAN anaokulları aracılığıyla 0-14 yaş arası çocuklara ulaşılarak eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Okul çağı çocuklarına yönelik EBA erişim noktaları oluşturuldu, erken çocukluk dönemi çağındaki ve okul çağındaki çocuklara yönelik bilişsel, sanatsal ve duygusal temalı atölyeler düzenlenerek 933 çocuğa hizmet sağlandı. Engellilerin günlük yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için sosyal hizmet uzmanları, özel eğitimciler ve psikologlar eşliğinde destekleyici çalışmalar yürütüldü. Engellilerin bir kısmı Eşrefpaşa Hastanesine yönlendirildi. - İZMİR

İzmir'de deprem çadırları kaldırılıyor
İzmir'de deprem çadırları kaldırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de deprem çadırları kaldırılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı         
15:44
Erciyes Üniversitesinin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi Erciyes Üniversitesinin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi         
15:21
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürüyor Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürüyor         
13:37
1 yılda 1570 farklı numara ile rahatsız edilen doktorun avukatı konuştu: Kendini güvende hissetmiyor 1 yılda 1570 farklı numara ile rahatsız edilen doktorun avukatı konuştu: Kendini güvende hissetmiyor         
13:07
Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti         
12:45
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar         
11:26
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 16:12:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de deprem çadırları kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei