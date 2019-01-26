Son Dakika Haberleri: İzmir'de Derenin Taşması Sonucu 20 Kümes Hayvanı Telef Oldu

İzmir'de Derenin Taşması Sonucu 20 Kümes Hayvanı Telef Oldu

26 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde, dere yatağının tıkanması sonucu su basan arazide yetiştirilen, çeşitli sülün ırklarının da aralarında bulunduğu 20 kümes hayvanı telef oldu.

İzmir'de Derenin Taşması Sonucu 20 Kümes Hayvanı Telef Oldu, System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesinde, dere yatağının tıkanması sonucu su basan arazide yetiştirilen, çeşitli sülün ırklarının da aralarında bulunduğu 20 kümes hayvanı telef oldu.

Ulukent Mahallesi'nde bulunan arazisinde kümes hayvanları besleyen Cevdet Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otoyolun altından devam eden derede daralmadan kaynaklı bir tıkanma yaşandığını anlattı.

Derede bulunan sazlıkların kesildiğini ve kenarlarda biriktirildiğini aktaran Murat, yağışın artmasıyla da sazlıkların dereyle taşındığını ve bu nedenle taşmalar meydana geldiğini belirtti.

Murat, taşan suların arazisine dolduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ulukent'te 28 dönüm arazim var. Yedi sekiz sülün ırkı, bıldırcın, keklik, ördek, kaz, tavuk var. 20 hayvanım telef oldu. Bende milli parklardan aldığım hayvanları bulundurma belgesi var. Yani bu işi ciddiyetiyle yapıyorum. Bu işin ticaretinde değilim. Manen rahatsızım. Bunları besleme amacım neslinin tükenmemesi.

Bir misafirim geldiğinde hayvanat bahçesi gibi hoşlarına gittiğinde en büyük zenginlik o benim için. Herhangi bir ticari beklentim olmadı. Aynı problemleri ileride yaşamamak adına bunlara sebebiyet verenlerin ceza görmesi, bunları bir daha yapmaması."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:23 Kaynak: AA

Ulukent, Çiğli, İzmir, Güncel
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