İzmir'de Dolandırıcılık: İki Şüpheli Tutuklandı

(İZMİR) – İzmir'in Gaziemir ilçesinde, şikayetçi anneanneye ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla tasarrufta bulunulduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gaziemir ilçesinde şikayetçi anneanne Semra Şenkaya'ya ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla tasarrufta bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında göz altına alınan şüpheliler torun K.Ş. ve suç ortağı E.S. "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.