İzmir'de Düğün Salonunda Kemer Devrildi: 2 Ölü

23.01.2026 10:02
İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonundaki kemerin devrilmesi sonucu doktor çift hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde, düğün salonu girişindeki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın hayatını kaybettiği davada mütalaa açıklandı. Savcı, kemerin devrilmesinde kusurlu bulunan işletmeci hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay, 25 Mayıs'ta Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu, velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı. Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Çiftin yanındaki kızı olaydan yara almadan kurtuldu. Baltacı çifti, olay yerine gelen ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı ile İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çift, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İsmet Ceylan, tutuksuz sanık G.C. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını sunan savcı, devrilen kemerin altında kalarak can veren çiftin ölümünden sorumlu tutulan işletmeci İsmet Ceylan hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isterken, baba G.C. hakkında beraat talep edildi.

"Vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum"

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Ceylan, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ceylan, "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum." ifadelerini kullandı. Taraf avukatlarının savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, Ceylan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 19 Şubat tarihine erteledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
