İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

16.01.2026 10:52
İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı, 39 göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı gözaltına alındı.

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. 39 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Olaylarda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.20'de, Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4507) tarafından hareketli bir fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Durdurulan bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak karaya çıkarıldı.

Aynı gün saat 12.35'te, Menderes ilçesi açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Botu (KB-89), hareket halindeki bir fiber tekneyi durdurdu. Tekne içerisinde bulunan 11 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Günün son müdahalesi saat 23.45'te Karaburun açıklarında gerçekleşti. İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine TCSG-4 ve KB-118 botları bölgeye sevk edildi. Ekipler, fiber karinalı lastik bot içerisinde sürüklenen ve aralarında 16'sı çocuk olan toplam 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Denizcilik, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, İzmir, Son Dakika

