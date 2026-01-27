İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

27.01.2026 14:19
Seferihisar ve Çeşme'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17'si yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 33 düzensiz göçmen kurtarılırken 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 25 Ocak günü saat 02.20'de, Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından müdahale edilen lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk toplam 33 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Aynı gün saat 16.00'da, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Koldestim) tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonda, kara üzerinde bulunan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

