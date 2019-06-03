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İzmir'de erkek kuaförlerinde bayram yoğunluğu başladı

37 dakika önce

- İzmir'de erkek kuaförlerinde bayram yoğunluğu başladıİZMİR - İzmir'de Ramazan Bayramı'na saatler kala berberlerde arife günü yoğunluğu yaşanmaya başladı.

- İzmir'de erkek kuaförlerinde bayram yoğunluğu başladı
İZMİR - İzmir'de Ramazan Bayramı'na saatler kala berberlerde arife günü yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Ramazan Bayramı'na saatler kala erkek kuaförleri ve berberlerinde yoğunluk erken başladı. Bayram öncesi tıraş olmak isteyen vatandaşlar berberlere akın ederken, berberler de yoğun mesai yapmaya başladı. Berberler, vatandaşları mağdur etmemek için randevu sistemiyle çalışırken, gecenin geç saatlerine kadar çalışacaklarını belirtti.
"Yoğunluk başladı"
35 senedir berberlik yaptığını söyleyen Mehmet Kaya, arife günleri işlerinin her sene yoğun olduğunu belirtti. Kaya, "Bayram yoğunluğu başladı. Bayram öncesinde herkes tıraşını olmak istiyor. Geçmiş yıllarda sabaha kadar çalıştığımız olurdu. Geçmiş yıllara göre bu sene işler daha zayıf gibi. İnşallah bu arifede de geçmiş yıllarda olduğu gibi geç saatlere kadar çalışırız" ifadelerini kullandı. Son yıllarda toplum olarak bayram bilincinden uzaklaşıldığını savunan berber Kaya, "Maalesef yıllar geçtikçe örf ve adetlerimizden uzaklaşıyoruz. Eskiden bayramlıklar alınır, hamamlara gidilir ve tıraşlar olunurdu. Ne yazık ki yıllar geçtikte bu adetlerimizi unutmaya başladık" dedi.
"İşler çok iyi"
Yaklaşık 60 yıldır berberlik yapan İsmet Kaya ise yoğunluktan memnun olduğunu söyledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışacaklarını tahmin ettiğinin altını çizen Kaya, "59 yıldır berberlik yapıyorum ve arife günleri her zaman çok daha fazla yoğun olmuştur. Çok şükür işlerimiz iyi gidiyor. Tahminimce gece 02.00-03.00'e kadar çalışırız" diye konuştu.
İzmir'de erkek kuaförlerinde bayram yoğunluğu başladı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
arefe günü, Ramazan Bayramı, İzmir, Yerel
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