İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 440 kilogram sahte rakı ve 50 kilogram sahte viski ele geçirildi.

İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 440 kilogram sahte rakı ve 50 kilogram sahte viski ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersinli Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada, bidonlara ve pet şişelere doldurulan 440 kilogram sahte rakı, 50 kilogram sahte viski, 230 kilogram etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.Ş. gözaltına alındı. Yeşilyurt'taki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen D.Ş., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:33 Kaynak: DHA
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