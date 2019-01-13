İzmir'de Fabrika Yangını
43 dakika önce
İzmir'in Menderes ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
İzmir
'in Menderes
ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Oğlananası
mevkisi Atatürk
Mahallesi Kısıkköy Mobilya
Şehri içinde bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:35 Kaynak: AA
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