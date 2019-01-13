Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fabrika Yangını

İzmir'de Fabrika Yangını

43 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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İzmir'in Menderes ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Oğlananası mevkisi Atatürk Mahallesi Kısıkköy Mobilya Şehri içinde bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:35 Kaynak: AA

Menderes, İzmir, Güncel
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