İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimi

26.01.2026 12:45
İzmir'de Ramazan öncesi fahiş fiyat artışları için denetim yapıldı, 173 bin ürün kontrol edildi.

İzmir'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki fırın, market, kasap ve lokantada denetim yaptı.

Fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesini amaçlayan ekipler, fiyatları tek tek not aldı.

Ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, son kullanma tarihleri kontrol edildi.

1 Ocak'tan bu yana 173 bin ürün denetlendi

İzmir'de yılın ilk gününden bugüne kadar bin 500'ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürünün haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, mevzuata uymayanlara 4 milyon lira idari para cezası verildiği bildirildi.

Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarında haksız artış yaptığı tespit edilen tüm işletmelerin Bakanlıkça rapor edildiği, bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 liraya varan idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca fiyat etiketi yönünden mevzuata aykırı her ürün için de il müdürlüğünce 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

