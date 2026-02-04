İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimleri

İzmir'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla marketlerdeki denetimler devam ediyor.

Ticaret ile Tarım ve Orman il müdürlükleri ekiplerince, Konak ilçesinde bir zincir markette denetim gerçekleştirildi.

Fahiş fiyat artışları ile haksız rekabetin önüne geçilmesi için fiyatlar tek tek not alındı. Reyonlardan rastgele seçilen ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Fiyat etiketi yönünden mevzuata aykırı ürünler hakkında tutanak tutuldu.

Denetimlerin ramazan ayı öncesinde ve süresince başta temel tüketim ürünleri olmak üzere hassasiyetle devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda ticari etiğe aykırı hareketlerin tespit edilmesi durumunda gerekli yaptırımların ivedilikle uygulanacağı, hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği kaydedildi.