İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

26.05.2022 20:41
İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgüt / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda Bylock kullanıcısı olarak yakalanan 11 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklandı.

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgüt/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda Bylock kullanıcısı olarak yakalanan 11 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında avukatların da olduğu, Bank Asya'ya para yatıran ve haklarında önceden FETÖ üyesi olduğuna yönelik ifadeler bulunan 12 kişiye yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüpheli de savcılık tarafından serbest kaldı. Bugün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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