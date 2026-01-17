İzmir\'de Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, 'Kasten Öldürme' suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla bir hobi bahçesinde yakalandı. Operasyonda şüpheliyle birlikte 2 kişi daha gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada otomatik tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, hakkında 'Kasten Öldürme' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 29 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile çok sayıda suç kaydı bulunan S.A.'nın Menderes ilçesindeki bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edildi.

Ekiplerden ortak operasyon

13 Ocak tarihinde belirlenen adrese; İstihbarat Şube, Asayiş Şube, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonda, firari hükümlü S.A. ve beraberindeki 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Otomatik silah ve uyuşturucu çıktı

Şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda; 1 otomatik silah, 179 adet fişek, bir kilogram esrar, 736 gram kokain maddesi, 46 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas tartı ile 114 bin TL ve 1 ABD doları nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli birimlere teslim edildi. - İZMİR