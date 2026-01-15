İzmir'de Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'de, firari hükümlünün yakalanması için düzenlenen operasyonda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

"Kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 29 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A'nın ilçedeki bir hobi bahçesinde olduğu tespit edildi.

Yapılan baskında hobi bahçesinde otomatik tabanca, 179 fişek, 1054,6 gram esrar, 736,29 gram kokain, 46 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 114 bin lira ele geçirildi.

Firari hükümlü ile yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.