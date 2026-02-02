İzmir'de Firari Hükümlü Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'de, polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında "silahla birden fazla kişiyle konuttan geceleyin yağma" suçundan 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri'nin 31 Ocak 2026 tarihinde aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmada, uzun süredir firari olan bir hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri tarafından 31 Ocak 2026 tarihinde yapılan uygulamada, H.Ö.Ö. isimli şüpheli durduruldu. Şahsın yapılan kimlik sorgusunda, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan hakkında 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.