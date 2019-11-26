Son Dakika Haberleri: İzmir'de foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

İzmir'de foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir arazide zeytin toplayan vatandaşlar feoseptik kuyusunda bir şahsın olduğunu fark etti. Durumu gören vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince olay yerine itfaiye ve AKS ekipleri çağrıldı. AKS ekiplerince kuyudan çıkarılan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespit işlemlerinin ardından cesedin bir süredir hakkında kayıp ihbarı bulunan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak'a ait olduğu belirlendi.


Öte yandan, Bayrak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir, Polis, Urla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı! Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 05:47:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]