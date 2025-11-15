İzmir'de Gençlere Yönelik Genel Kültür Quiz Gecesi Düzenlenecek

(İZMİR)- Gençlerin kapasitesini güçlendirme ve iyi olma halini yükseltme hedefiyle pek çok çalışma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genç İzmir üyelerini genel kültür temalı soru-cevap etkinliğinde buluşturacak.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "genç dostu kent" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Genç İzmir, eğlendiren ve geliştiren etkinliklerine yenilerini ekliyor. Üniversiteye hazırlık ve yabancı dil kursları, konservatuvara hazırlık eğitimi, kültür turları, atölyeler ve gençlik kampları gibi ücretsiz uygulamalarla gençlerin konforunu arttıran Genç İzmir, "quiz gecesi" serisini "genel kültür" temasıyla başlatıyor.

Sürpriz armağanlar

Buca Işılay Saygın Meydanı'nda yer alan İzmirli Kahve şubesinde 20 Kasım Perşembe düzenlenecek programda katılımcılar eğlenirken öğrenecek ve sosyalleşebilecek. Dörder kişiden oluşan takımların rekabet edeceği yarışmada en yüksek puanı alan ekipler sürpriz armağanlar kazanacak.

Kontenjanın sınırlı olduğu ücretsiz etkinliğe başvurmak isteyenler, https://www.gencizmir.com/ web adresini ziyaret ederek ilgili formu doldurabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik tüm çalışmalarından haberdar olmak için "@izbbgencizmir" kullanıcı adlı Instagram hesabı takip edilebiliyor.