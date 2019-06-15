İzmir'de geri dönüşüm fabrikası yandı
48 dakika önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:57 Kaynak: AA
'in Torbalı
ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Çapak Mahallesi'ndeki tesiste, işçilerin mesai bitiminden yarım saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede fabrikayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 6 arazözle müdahale ederek alevleri söndürdü.
Fabrikanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
2 ahşap ev, yıldırım isabet edince alevlere teslim oldu
Alman otomotiv devinin yeni fabrikası için Cumhurbaşkanlığı devreye girdi
Okul servisinde hayatını kaybeden Alperen'in babasına çok "özel" görev!
Lisede fabrika gibi üretim yapıyorlar! Okulun yıllık cirosu 500 bin TL