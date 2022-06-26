İzmir'de göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 personel yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 personel yaralandı

26.06.2022 22:01
İzmir'de göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 personel yaralandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı.

Seyrek Mahallesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 35 FN 089 plakalı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 3 üç itfaiyeci ambulanslarla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Ekip arkadaşlarıma ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti
Kaynak: AA

Menemen, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 personel yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 personel yaralandı - Son Dakika
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