İzmir'de Güvercin Kümesinde Silah Operasyonu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda güvercin kümesinde 124 ruhsatsız tabanca, 76 tabanca sürgüsü ve 28 tabanca namlusu ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bir adreste çok sayıda ruhsatsız tabanca yapıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Buradaki güvercin kümesinde yapılan aramada 124 ruhsatsız tabanca, 76 tabanca sürgüsü, 28 tabanca namlusu ile 39 icra mili ve yayı ele geçirildi. Operasyon kapsamında U.K. (41), A.K. (41) ve E.Y.K. (19), gözaltına alındı.