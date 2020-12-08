İzmir'de hava kirliliği 'Hassas' derecede - TEKRAR - Son Dakika

İzmir'de hava kirliliği 'Hassas' derecede - TEKRAR

08.12.2020 11:10
İzmir'de hava kirliliği 'Hassas' derecede - TEKRAR, System.String[]

İZMİR'de, havaların soğuması ve kömür kullanımının artmasıyla birlikte kentin birçok noktasında hava kirliliği oluştu.

İZMİR'de, havaların soğuması ve kömür kullanımının artmasıyla birlikte kentin birçok noktasında hava kirliliği oluştu. Kent merkezindeki hava kirliliği seviyesinin yaşlılar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek durumda olduğu rapor edildi. Pandemi nedeniyle maske kullanan İzmirliler, salgın sona erse de maskeleri çıkaramamaktan korkuyor.İzmir'de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, doğalgazın olmadığı bölgelerde vatandaşların ısınmak için evlerinde odun ve kömür yakması nedeniyle hava kirliliği oluştu. Kent merkezi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle görüş mesafesinde de azalma yaşandı. Konak ilçesine bağlı Kadifekale, Ballıkuyu, Gültepe, Tepecik, Gürçeşme gibi semtler sobaların kullanımından dolayı hava kirliliğinin yoğun yaşandığı bölgeler oldu. Bazı ana arterlerde sürücülerin duman nedeniyle kontrollü araç kullandığı görüldü.HAVA KALİTESİ HASSAS DURUMDAÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme İstasyonu verilerine göre, Konak ilçesinin Hava Kalite İndeksi (HKİ) 118 olarak ölçüldü. Bu değerin yaşlılar ve solunum rahatsızlığı olan hassas grupları etkileyebilecek seviyede olduğu belirtildi.ŞEHİR MERKEZİNDE EN YÜKSEK HAVA KİRLİLİĞİ İSE 104 DEĞERİ İLE ÇİĞLİ OLDUÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme İstasyonu verilerine göre, Konak ilçesinin Hava Kalite İndeksi (HKİ) 118 değeri ile ölçüm yapılırken, hava kirliliği hassas hava kalitesi 101 ile 150 değerleri arasında bulundu. Hava kalitesinin yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek seviyede olduğu rapor edildi. Şehir merkezinde en yüksek hava kirliliği ise 104 değeri ile Çiğli oldu."BİZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TEMİZ BİR İZMİR İSTİYORUZ"Kış aylarının gelmesiyle beraber, doğalgazın olmadığı bölgelerde vatandaşların ısınmak için odun ve kömür yaktığını belirten Mehtap Demir(32) "Hava kirliliği beni çok rahatsız ediyor camdan baktığımızda bu kelebeği rahatlıkla görebiliyoruz. Daha iyi bir yaşam acilen alınmasını istiyorum. Zaten maske takıyoruz ama yinede hava kirliliği bizi zorluyor" dedi. Özellikle çocuklar için temiz bir hava istediklerini kaydeden Kerim Turan (39) da şöyle konuştu: "Ben 39 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Her geçen yıl daha kötüye giden bir hava kalitemiz var. Yetkililerin bir önlem aldığını düşünmüyorum. Pandemi nedeniyle maske takıyorum ama İzmirliler olarak daha öncesinde de böyle bir gereksinimimiz vardı. Bu kirliliği gören İzmir'de yaşamak istemez. Özellikle bir Konaklı olarak pandemiden sonra da muhtemelen böyle maskeli gezmeye devam edeceğim. Yetkililere sesleniyorum. İnsanı önceleyen politikalar uygulayıp bizi kirlilikle yüz yüze bırakmasınlar. Biz çocuklarımız için temiz bir İzmir istiyoruz"'BALKONDAN KARŞIYI GÖREMİYORUM'

İzmir'in her yerinde doğalgaz olmadığına dikkat çeken Hayrettin Ertaş (37), kirliliğin bundan da kaynaklanıyor olabileceğini söyleyerek, "Havalar soğudu. Kırsalda yaşayanlar haliyle ısınmak için odun, kömür yakıyor. Heryerde doğalgaz yok. Ben yüksek bir yerde oturuyorum. Akşam saatlerinde balkona çıktığımda karşı tarafı göremiyorum. Hava çok kirli. Açıklanan verilere göre de hava kirliliği fazla. Solunum sorunu olan ve yaşlı vatandaşlar ciddi zarar görebilir. Yetkililerden birşeyler yapmalarını istiyoruz. Çünkü gidişat şunu gösteriyor ki bu bölgede oturanlar olarak maske takmaya devam edeceğiz. İnsanın genzi yanıyor, nefes alamıyoruz" diye konuştu. Vatandaşlardan Ömer Dayanık (38) ise "Konaktaki bazı yerlerde vatandaşlar kömür yakıyor. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar bu dumanı soluyor. Pandemi döneminde hemen önlem alınmalı" dedi.


Hava Kirliliği, Konak, Kömür, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de hava kirliliği 'Hassas' derecede - TEKRAR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak
Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı         
11:01
Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor         
10:45
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı         
10:19
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı         
09:37
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü 2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü         
08:36
Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı         
06:25
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 11:15:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de hava kirliliği 'Hassas' derecede - TEKRAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei