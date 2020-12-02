Son dakika haberi | İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı

02.12.2020 00:55
Son dakika haberi | İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı, System.String[]

Son dakika haber... İZMİR'in Beydağ ve Selçuk Belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

İZMİR'in Beydağ ve Selçuk Belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, durumunun iyi olduğunu belirtti. Yılmazlar açıklamasında, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı, genel sağlık durumum iyi olup bu süreçte evde karantinada olacağım. İlgi gösteren, arayan, soran, mesaj gönderen herkese teşekkür ediyorum. Sağlığınıza, maske, mesafe ve hijyen önlemlerine lütfen çok dikkat edin. Bu günleri moral bozmadan birlikte atlatacağımıza inancım tam. Ayrıca tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor ve sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İLK TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI, İKİNCİSİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, geçen günlerde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in eşi Gökhan Sengel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test yaptıran Başkan Sengel'in test sonucu ise negatif çıktı. Yaklaşık 14 günlük karantina süresinin dolması ile birlikte tekrar test yaptıran Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in testi bu kez pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugünler de gelip geçecek, moral bozmak yok. Bizler çalışmaya devam edeceğiz. Aynı enerjiyle, aynı şevkle tekrardan yollara çıkacağız. Sonucum pozitif çıktı ancak ben de pozitifim. Maske, mesafe ve hijyene çok dikkat edin" ifadelerinde bulundu.


Son dakika haberi | İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi | İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi | İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Filiz Ceritoğlu Sengel, Koronavirüs, Selçuk, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı - Son Dakika


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