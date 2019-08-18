İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
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İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınları devam ederken, ilçelere bağlı iki köy tedbir amaçlı boşaltılıyor.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:32 Kaynak: İHA
'in Karabağlar
ve Urla
ilçelerinde orman yangınları devam ederken, ilçelere bağlı iki köy tedbir amaçlı boşaltılıyor.
İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde saatlerdir süren yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangınlar nedeniyle, Karabağlar ilçesine bağlı Kuyucak
köyü ve Urla ilçesine bağlı Yukarı Orhanlı
köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan, Yukarı Orhanlı köyünde yangının birkaç eve sıçradığı bilgisi öğrenildi. - İZMİR
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