Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki terör örgütüne çifte operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de iki terör örgütüne çifte operasyon

51 dakika önce

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 15 ildeki operasyonda, 'mahrem ağabeyler' tarafından İzmir'deki büfelerde bulunan kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen aralarında...

İzmir'de iki terör örgütüne çifte operasyon, System.String[]
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 15 ildeki operasyonda, 'mahrem ağabeyler' tarafından İzmir'deki büfelerde bulunan kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 30 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 15 ilde operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan, Hiz-but Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda da 2 kişi gözaltına alındı.

FETÖ mensubu 'mahrem ağabeyler' tarafından İzmir'deki büfelerde bulunan kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen aralarında aktif, ihraç ve emekli olarak görev yapan subay (üsteğmen rütbesinde subaylar mevcut) ve astsubayların da bulunduğu 30 şüpheliye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve arama kararı verildi. Talimat doğrultusunda, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin büyük bir çoğunluğu gözaltına alınırken firarilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan zanlıların soruşturması İzmir Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.

Ayrıca Hiz-but Tahrir Terör Örgütü'ne yönelik Aydın merkezli operasyon yapıldı. İzmir'de yakalanarak gözaltına alınan 2 şahsın Aydın Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği bildirildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:53 Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu! Başarılı aranjör Mert Ali İçelli'den günlerdir haber alınamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:44:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki terör örgütüne çifte operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]