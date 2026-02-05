İzmir\'de imam hatiplilerden kan bağışı seferberliği

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "İyilik kanımızda var" kampanyası kapsamında, İzmir'de kan bağışı seferberliği başlatıldı.

Türkiye genelinde 81 ilde ve ilçelerdeki 680 imam hatip derneğinin katılımıyla hayata geçirilen proje, İzmir'de Konak Meydanı'nda düzenlenen basın açıklaması ve kan bağışı etkinliği ile başladı. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve kalıcı bir gönüllülük kültürü oluşturmayı hedefleyen kampanya çerçevesinde; 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de eş zamanlı olarak kan bağışı stantları kuruldu.

"Hedefimiz kan bağışını sürekli hale getirmek"

Kampanyanın açılışında konuşan İzmir ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı İzzet Gündüz, Türk Kızılay'ı ile iş birliği içinde 81 ili kapsayan bir hareket başlattıklarını belirtti. Gündüz, "Türk Kızılay'ı ile ortak bir çalışma çerçevesinde başlattığımız ve 'İyilik için bir adım at, iyilik kanımızda var' mottosuyla yola çıktığımız bu projede temel hedefimiz; kan bağışını bir günlük değil, sürekli ve sürdürülebilir hale getirmek ve bu alışkanlığı toplumumuza kazandırmaktır" dedi.

Her bağışçı için 3 fidan

Türkiye'nin en geniş sivil toplum ağını oluşturan camialarını, öğrencileri, velileri ve gönüllüleri Türk Kızılay'ı çatısı altında bir araya getirdiklerini ifade eden Gündüz, organizasyonların 2026 yılı boyunca Türk Kızılay'ı İzmir Şubesi iş birliğiyle farklı lokasyonlarda devam edeceğini bildirdi.

Kampanyanın çevresel boyutuna da dikkat çeken İzzet Gündüz, "Kampanya kapsamında her bağışçımıza bir sertifika takdim edilecek ve Türk Kızılay'ı tarafından bağışçılarımızın adına üçer adet fidan dikilecektir. Böylece hem kan bağışı yaparak insan sağlığına hem de fidan dikimiyle doğaya katkıda bulunmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR