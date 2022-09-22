İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Ali Uçar, 5 yıl önce toplu taşımada kitap okurken gizlice çekildiği fotoğrafla tanındı. Fabrikadaki işinden dönerken toplu taşımada kitap okuyan Uçar, bir kadın tarafından gizlice fotoğraflanıp, fotoğrafı "Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım" sözleri ile sosyal medyada paylaşıldı.
Ali Uçar, yıllar sonra yazdığı kitapla adından söz ettirdi. Uçar, azmi ve başarısı sayesinde kısa sürede Türkiye'nin en sevdiği isimlerden biri haline geldi. Uzun süredir sessiz olan Uçar, bu sefer de sosyal medyadaki sözleriyle gündem oldu.
Okulu neden bıraktığını anlatan Uçar, şöyle devam etti: "Benim adım Ali Uçar. Doğma büyüme İzmirliyim, aslen Mardinliyim. 3 erkek kardeşiz, ben 5 yaşındayken annem ve babam ayrıldı. Babam bizi bırakıp Ukrayna'ya gitti. Bir daha da kendisini görmedim. O zaman ortaokul öğretmenim vardı. Okul kıyafetimin neden olmadığını soruyordu, ben de onu sürekli oyalıyordum. Bugün alacağız, yarın alacağız diye. O zaman imkansızlıklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım."
Son Dakika › Yaşam › 'Terlikli İzban Kekosu' olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı - Son Dakika