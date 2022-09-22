"Terlikli İzban Kekosu" olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı - Son Dakika
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"Terlikli İzban Kekosu" olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı

22.09.2022 18:02

İzmir'de İzban'da terliği ile kitap okuduğu esnada genç bir kız tarafından "Terlikli İzban Kekosu" olarak dalga geçilen sonrasındaki başarıyla ise herkesin takdirini toplayan Ali Uçar, tekrar gündem oldu. Uçar, küçükken ortaokul kıyafeti olmadığı için okulu yarıda bırakmak zorunda kaldığını dile getirerek herkesin yüreğini burktu.

İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Ali Uçar, 5 yıl önce toplu taşımada kitap okurken gizlice çekildiği fotoğrafla tanındı. Fabrikadaki işinden dönerken toplu taşımada kitap okuyan Uçar, bir kadın tarafından gizlice fotoğraflanıp, fotoğrafı "Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım" sözleri ile sosyal medyada paylaşıldı.

KİTAP YAZDI, BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ali Uçar, yıllar sonra yazdığı kitapla adından söz ettirdi. Uçar, azmi ve başarısı sayesinde kısa sürede Türkiye'nin en sevdiği isimlerden biri haline geldi. Uzun süredir sessiz olan Uçar, bu sefer de sosyal medyadaki sözleriyle gündem oldu.

Terlikli İzban Kekosu, yıllar sonra söyledikleri ile yine Türkiye'yi hüngür hüngür ağlattı

"ORTAOKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Okulu neden bıraktığını anlatan Uçar, şöyle devam etti: "Benim adım Ali Uçar. Doğma büyüme İzmirliyim, aslen Mardinliyim. 3 erkek kardeşiz, ben 5 yaşındayken annem ve babam ayrıldı. Babam bizi bırakıp Ukrayna'ya gitti. Bir daha da kendisini görmedim. O zaman ortaokul öğretmenim vardı. Okul kıyafetimin neden olmadığını soruyordu, ben de onu sürekli oyalıyordum. Bugün alacağız, yarın alacağız diye. O zaman imkansızlıklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım."

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Ali Uçar, İZBAN, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Terlikli İzban Kekosu' olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Terlikli İzban Kekosu" olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı - Son Dakika
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