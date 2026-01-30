İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı

30.01.2026 14:08
İzmir'de 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

İzmir'in 6 ilçesinde gerçekleştirilen 11 operasyonda dolu ve boş makaron, kıyılmış tütün ve taklit etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-25 Ocak'ta Aliağa, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 milyon 492 bin 40 doldurulmuş makaron, 1 milyon 440 bin boş makaron, 188 kilogram kıyılmış tütün, 620 litre taklit etil alkol, 47 şişe muhtelif içki, 2 litre içki yapımında kullanılan aroma, 1500 boş içki şişesi ile bin kapak, 25 gümrük kaçağı cep telefonu ile 173 elektronik sigara cihazı ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

