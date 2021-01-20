İzmir'de kadın bisikletçinin öldüğü kazaya ilişkin 3 sanığın 9'ar yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

İzmir'de kadın bisikletçinin öldüğü kazaya ilişkin 3 sanığın 9'ar yıla kadar hapsi istendi

20.01.2021 12:33
İzmir'de kadın bisikletçinin öldüğü kazaya ilişkin 3 sanığın 9'ar yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

İzmir'de, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İzmir'de, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zeynep Aslan'ın 14 Ekim 2020'de, Menemen'de antrenman yaptığı sırada A.Y'nin kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame hazırlandı.

Olayın özetine yer verilen iddianamede, A.Y'nin kullandığı kamyonla iki yönlü DSİ kanal yolu üzerinde Seyrek yönünden Sasalı'ya seyrettiği belirtildi.

Sanık A.Y'nin, Kaklıç Meydan Kıta Komutanlığı kavşağına yaklaştığında şüpheli İ.K'nın kullandığı kamyon ve şüpheli M.Y'nin kullandığı iş makinesinin çalışma yaptığını gördüğü halde kontrolsüz, aceleyle ve hatalı şekilde sollama yaptığı, karşı şeridi kapatarak ilerlediği kaydedildi.

Sürücü A.Y'nin aracın sol ön köşe kısmıyla kendisine uygun alandan gelen ve banket çizgisine yakın ilerleyen Aslan'a çarptığı, kadının da olay yerinde hayatını kaybettiği vurgulandı.

İddianamede şüphelilerin ifadeleri ve bilirkişi raporuna da yer verildi.

Kaklıç'a yaklaştığında yolda çalışma olmasına rağmen herhangi bir uyarı levhası olmadığını ileri süren sanık A.Y, "Kepçe ve kamyonu solladım. 10 kilometre hızla seyir halindeyken 'pat' diye bir ses geldi ve afalladım. Kendi şeridime geçtim. Kazaya yolun sağında bulunan kamyon ve kepçe sebep olmuştur. Bisiklet yolunun olduğu yerdeki dur levhasına maktulün riayet etmemesi de kazaya sebep unsurlardandır. Esasen operatörlük yapıyorum. Olay günü çalışmak için arkadaşımın kamyonetini almıştım." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar İ.K. ve M.Y. ise olay günü DSİ sulama kanalına düşen demir köprüyü çıkarmak için araçlarıyla olay yerine geldiklerini, gerekli önlemleri aldıklarını ifade ederek suçlamayı kabul etmedi.

Kamyon sürücüsü A.Y, bilirkişi raporunda trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girmesinden dolayı "asli kusurlu" olarak belirlendi.

Olay yerinde çalışma yapan kamyon sürücüsü İ.K. ve iş makinesi sürücüsü M.Y, gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları için "tali kusurlu", bisiklet sporcusu Zeynep Aslan ise "kusursuz" olarak belirtildi.

İddianameyi hazırlayan savcı, şüphelilerin trafik kurallarına uymayarak "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu işledikleri görüşüne vardı.

İddianameyi kabul eden Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan A.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıklar, 4 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Zeynep Aslan, Karşıyaka, Bisiklet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kadın bisikletçinin öldüğü kazaya ilişkin 3 sanığın 9'ar yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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