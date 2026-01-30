İzmir'de Kadın Cinayeti: Baba Acısını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de Kadın Cinayeti: Baba Acısını Paylaştı

İzmir\'de Kadın Cinayeti: Baba Acısını Paylaştı
30.01.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 yaşındaki Gözde Akbaba, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü; babası, adalet istedi.

İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gözde Akbaba'nın babası Osman Akbaba, "Üzgünüm, içim yanıyor" dedi.

İzmir'de saplantılı eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gözde Akbaba'nın babası Osman Akbaba, kızının katilinin en ağır cezayı almasını istedi. Yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu belirten baba Akbaba, "Üzgünüm, içim yanıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimelerin ve sözlerin bittiği yerdeyim. Bir evlat kolay yetişmiyor. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Kızının daha önce tedbir kararının bulunduğunu ifade eden Akbaba, buna rağmen saldırganın peşini bırakmadığını aktardı. Yaşanan olayın başka ailelerin başına gelmemesini temenni ettiğini belirten Akbaba, evlatların güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte yanlarında yer aldığını belirten Akbaba, kadına yönelik şiddetin daha fazla önemsenmesi gerektiğini ifade etti.

19 Ocak Pazartesi günü Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gözde Akbaba (26), ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E.'nin (33) silahlı saldırısına uğramıştı. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kızı daha önce 'Sizi öldüreceğim' diyerek tehdit eden Lokman E., site girişinde pusu kurarak Akbaba'ya ateş açmıştı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akbaba, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Menemen, İzmir, Yerel, İçim, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Kadın Cinayeti: Baba Acısını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:07:41. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Kadın Cinayeti: Baba Acısını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.