İzmir'de Kadınların İhtiyaçlarını Belirleme Anketi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Kadınların İhtiyaçlarını Belirleme Anketi Başlatıldı

17.11.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel hizmetlerde kadınların sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek için bir anket uygulaması başlattı. Kadınların görüşleriyle şehir yönetimi şekillendirilecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kadınların kentte karşılaştığı sorunları, ihtiyaçlarını ve beklentilerini kendi deneyimleri üzerinden tespit etmek için "Kentsel hizmetlerde kadınların ihtiyaçları anketini" başlattı.

Kadınların sesini kentin her alanına taşımak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından anket uygulaması başlatıldı.

"Kentsel Hizmetlerde Kadınların İhtiyaçları Anketi" aracılığıyla ulaşım, güvenlik, sağlık, sosyal hizmetler, istihdam, kültür-sanat, spor ve dijital erişim gibi alanlarda kadınların görüşleriyle kent birlikte şekillendirilecek.

Ankete katılan kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik sağladığı hizmetleri değerlendirip taleplerini iletebiliyor. Ankete https://stratejikyonetimsistemi.izmir.bel.tr/survey/4946 linki üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kadınların İhtiyaçlarını Belirleme Anketi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan’ın seçim vaadi kongreye damga vurdu Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Muazzez Abacı’nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk’ü çok sevdim Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Kongo’da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü
Mustafa Erhan Hekimoğlu’ndan Beşiktaş’a kötü haber Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

11:13
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
11:13
A Milli Takım’da son dakika değişikliği Galatasaray’ın yıldızı çağrıldı
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
10:28
Kamu bankasında skandal Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
09:56
Terör örgütü PKK Zap’tan çekildi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 11:42:39. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Kadınların İhtiyaçlarını Belirleme Anketi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.