İzmir'de Kadınların İhtiyaçlarını Belirleme Anketi Başlatıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kadınların kentte karşılaştığı sorunları, ihtiyaçlarını ve beklentilerini kendi deneyimleri üzerinden tespit etmek için "Kentsel hizmetlerde kadınların ihtiyaçları anketini" başlattı.

Kadınların sesini kentin her alanına taşımak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından anket uygulaması başlatıldı.

"Kentsel Hizmetlerde Kadınların İhtiyaçları Anketi" aracılığıyla ulaşım, güvenlik, sağlık, sosyal hizmetler, istihdam, kültür-sanat, spor ve dijital erişim gibi alanlarda kadınların görüşleriyle kent birlikte şekillendirilecek.

Ankete katılan kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik sağladığı hizmetleri değerlendirip taleplerini iletebiliyor. Ankete https://stratejikyonetimsistemi.izmir.bel.tr/survey/4946 linki üzerinden ulaşılabiliyor.