Son Dakika Haberleri: İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 ölü
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İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 ölü

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 ölü, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

M.G. yönetimindeki 35 NMN 19 plakalı kamyon ile Nuri Can Aslan idaresindeki 35 NZM 54 plakalı motosiklet, Helvacı kavşağında çarpıştı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü ile annesi Şenay Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ve oğlunun cenazeleri, Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü M.G. gözaltına alındı.

Can Aslan, Aliağa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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