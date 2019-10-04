İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 ölü
1 saat önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:58 Kaynak: AA
İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
M.G. yönetimindeki 35 NMN 19 plakalı kamyon ile Nuri Can Aslan idaresindeki 35 NZM 54 plakalı motosiklet, Helvacı kavşağında çarpıştı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü ile annesi Şenay Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne ve oğlunun cenazeleri, Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü M.G. gözaltına alındı.
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