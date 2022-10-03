İzmir'de vapur seferinde aksama - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de vapur seferinde aksama

03.10.2022 09:00
İzmir'de vapur seferinde aksama

İzmir'de, Karşıyaka-Alsancak seferini yapacak geminin arızalanması nedeniyle vapur seferinde gecikme yaşandı.

İzmir'de, Karşıyaka- Alsancak seferini yapacak geminin arızalanması nedeniyle vapur seferinde gecikme yaşandı.

Karşıyaka İskelesinden saat 07.50'de Alsancak'a hareket edecek gemi arızalandı.

İskeledeki görevliler, vapur seferini bekleyen vatandaşlara gemide makine ve dümen arızası olduğunu, seferin Bostanlı İskelesinden gelecek başka bir gemi ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sefer, başka bir geminin gelmesiyle gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
İzmir spor: Avrupa'da Pınar Karşıyaka seyircisiz ilk maçta İzmir spor: Avrupa'da Pınar Karşıyaka seyircisiz ilk maçta İzmir haberleri: Karşıyaka'da hava bozdu İzmir haberleri: Karşıyaka'da hava bozdu
Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de vapur seferinde aksama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:39 Gol yağmuru olan maçta kadın hakem İtalya tarihine geçti: Kusursuzdu
14:19 Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle aranırken eski eşini defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç ve Finlandiya'da tedirginlik yarattı: NATO üyeliğimizi durdurmakla tehdit etti
14:12 Sokakta oynayan çocukların saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı
14:15 Seneler önce O Ses Türkiye'de düet yapmıştı! Hadise, Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti
14:06 Rusya'dan nükleer bir gözdağı daha! Putin'in denizaltısı açık denize çıktı
13:49 Hamaney, İran'da yaşanan protestolarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı
13:43 Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 15:08:01. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de vapur seferinde aksama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement