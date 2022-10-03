İskeledeki görevliler, vapur seferini bekleyen vatandaşlara gemide makine ve dümen arızası olduğunu, seferin Bostanlı İskelesinden gelecek başka bir gemi ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de vapur seferinde aksama - Son Dakika

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