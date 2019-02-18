Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaybolan Amatör Balıkçının Cesedi Bulundu

İzmir'de Kaybolan Amatör Balıkçının Cesedi Bulundu

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde kaybolan amatör balıkçının cesedi bulundu.

İzmir'de Kaybolan Amatör Balıkçının Cesedi Bulundu, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde kaybolan amatör balıkçının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Kamil Şakar, dün akşam saatlerinde teknesiyle balık avına çıktı. Gece eve dönmemesi üzerine yakınları, Şakar'ın balıkçı arkadaşları ve polise haber verdi.

Arama kurtarma çalışması başlatan deniz polisi, Zeytinalanı açıklarında Şakar'ın ağlara takılmış, motoru çalışır durumdaki teknesine ulaştı.

Ekipler, Şakar'ın cesedini yaklaşık bir saat sonra kıyıya vurmuş halde buldu.

ESHOT'ta şoförlük yaptığı öğrenilen Şakar'ın cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şakar'ın, teknesinin ağlara takılması sonucu dengesini kaybedip suya düşerek boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz

Bakan Soylu: Türkiye'de 3 Milyon 644 Bin Suriyeli Var Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Kumanya İhalesini İptal Eden Sancaktepe Belediyesi, Süslemeye 2,5 Milyon Lira Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:58:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaybolan Amatör Balıkçının Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]