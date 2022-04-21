İzmir'de Kontrol İçin Durdurulan Minibüsten 28 Afgan Göçmen Çıktı - Son Dakika
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İzmir'de Kontrol İçin Durdurulan Minibüsten 28 Afgan Göçmen Çıktı

21.04.2022 13:51

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kontrol için durdurulan minibüste 28 Afgan uyruklu göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kontrol için durdurulan minibüste 28 Afgan uyruklu göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan sürücü gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kemalpaşa Akalan gişelerinde yaptığı yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan minibüsten 28 Afgan göçmen çıktı. Minibüse el konulurken, organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü de gözaltına alındı.

Dikili'nin Bahçeli Mahallesi'nde de yurt dışına gitme hazırlığında olan 6 Filistin, 8 Yemen, 4 iran ve 6 Suriyeli olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinin yakaladığı toplam 52 göçmen Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İzmir'de Kontrol İçin Durdurulan Minibüsten 28 Afgan Göçmen Çıktı
İzmir'de Kontrol İçin Durdurulan Minibüsten 28 Afgan Göçmen Çıktı
İzmir'de Kontrol İçin Durdurulan Minibüsten 28 Afgan Göçmen Çıktı
İzmir'de Kontrol İçin Durdurulan Minibüsten 28 Afgan Göçmen Çıktı

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Kaynak: ANKA

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