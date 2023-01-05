İzmir'de korkunç olay! Boğazından bıçaklanarak öldürülen trans kadının çığlıkları mahalleyi inletti - Son Dakika
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İzmir'de korkunç olay! Boğazından bıçaklanarak öldürülen trans kadının çığlıkları mahalleyi inletti

05.01.2023 08:55

İzmir'de trans kadın olduğu öne sürülen Ece Erdoğan, evde bulunan M. F. ile çıkan tartışma yaşadı. Çığlık sesleri mahalleyi inleten Erdoğan, boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, ticari taksiyle olay yerinden kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda; trans kadın olduğu öne sürülen Ece Erdoğan ile evde bulunan M.F., arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Yaşanan arbedede M.F., yanında bulundurduğu bıçak ile Ece Erdoğan'ı boğazından bıçakladı. Çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ece Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İzmir'de cinayet: Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü

TİCARİ TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Erdoğan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 15 dakika içerisinde farklı ilçede yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli M.F.'nin ticari taksiyle kaçtığı belirlendi.

İzmir'de cinayet: Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde Torbalı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Alsancak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korkunç olay! Boğazından bıçaklanarak öldürülen trans kadının çığlıkları mahalleyi inletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de korkunç olay! Boğazından bıçaklanarak öldürülen trans kadının çığlıkları mahalleyi inletti - Son Dakika
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