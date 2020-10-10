Son dakika haber: İzmir'de korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de korkutan yangın

10.10.2020 23:58
Son dakika haber: İzmir'de korkutan yangın, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Menemen ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın üst kata da sıçradı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın üst kata da sıçradı. Yangında her iki dairede de maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.50 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi 338. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında telefon şarj aletinden çıktığı ileri sürülen yangında işten eve gelen baba E.K., annesi evde olmayan ve dairenin içerisinde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu evden alarak dışarı çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, bu esnada alevler etkisini artırarak daireyi tamamen sardı. Bir süre sonra yangın üst kata da sıçrarken, üst katta bulunan ikamet sahibi itfaiye ekipleri ve komşular tarafından zehirlenmekten son anda kurtarılarak evinden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, her iki dairede de maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ayhan Ederoğlu/İHA)

Son dakika haber: İzmir'de korkutan yangın
Son dakika haber: İzmir'de korkutan yangın

İtfaiye, Menemen, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İzmir'de korkutan yangın - Son Dakika

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