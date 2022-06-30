İzmir'de Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

30.06.2022 14:49
İzmir'de Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç, kentte 442 çocuğun koruyucu ailelerinin yanında hayatlarını sürdürdüğünü belirtti.

İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç, kentte 442 çocuğun koruyucu ailelerinin yanında hayatlarını sürdürdüğünü belirtti.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İzmir Koruyucu Aile Derneği tarafından yürüyüş ve çocuk şenliği düzenlendi.

Karşıyaka Çocuk Yuvası önünden bandolar eşliğinde başlayan yürüyüş, vapur iskelesine kadar devam ettikten sonra yine çocuk yuvası önünde sona erdi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Sultan Doğru, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Koç, İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç, koruyucu aileler ve çocukları katıldı.

Yuva bahçesinde düzenlenen çocuk şenliğinde çocuklar ve koruyucu aileleri doyasıya eğlendi.

İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl imzaladığı genelge kapsamında bu özel günü ilk kez kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların sevgi evleri yerine koruyucu ailelerin yanında kalması için çalışmalar yaptıklarını belirten Erdinç, "Ülkemizde 8 bin 700 çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında yaşıyor. İzmir'de ise 442 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında hayatlarını sürdürüyor. Bu çocuklarımızın içinde 70'i engelli. Koruyucu aile olmak için 25-65 yaş aralığında, evli ya da bekar, düzenli geliri olan, sağlık konusunda bir engeli olmayan, ebeveyn yetilerine sahip olmak yeterli." dedi.

YORUMLAR
500
Koruyucu aileler 81 ilde millet bahçelerinde düzenlenecek şenliklerde bir araya gelecek Koruyucu aileler 81 ilde millet bahçelerinde düzenlenecek şenliklerde bir araya gelecek
Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:05:49. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement