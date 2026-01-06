İzmir\'de Kovalamaca: 3 Bin 685 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin kaçarken attığı poşette 3 bin 685 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eski İzmir Caddesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi.
Ekiplerden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlı O.Z.O'nun (28) kaçarken attığı poşette 3 bin 685 uyuşturucu hap bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan O.Z.O. işlemleri için emniyete götürüldü.
