Son Dakika Haberleri: İzmir'de Küçük Menderes Nehri Taştı, Tarlalar Su Altında Kaldı

İzmir'de Küçük Menderes Nehri Taştı, Tarlalar Su Altında Kaldı

1 saat önce

İzmir'de birkaç gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle Küçük Menderes Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

İzmir'de Küçük Menderes Nehri Taştı, Tarlalar Su Altında Kaldı, System.String[]
İzmir'de birkaç gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle Küçük Menderes Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, bölgede son birkaç gündür etkili olan sağanak, Küçük Menderes Nehri'nin debisini yükseltti.

Nehrin taşması sonucu özellikle Kızılcaavlu Mahallesi bölgesinde yaklaşık 400 dönümlük tarım arazisi su altında kaldı.

Kızılcaavlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Güngör, ovanın tamamen su altında kaldığını, suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Bölgede tarlası olan eski Tire Belediye Başkanı Sıtkı İçelli ise nehrin, tarlalarının içinden aktığını, DSİ Bölge Müdürlüğü ile temasa geçtiklerini, yatakta düzenleme çalışmasının yapılacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:58 Kaynak: AA

İzmir, Menderes Nehri, Güncel
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