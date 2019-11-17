Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Mandalina Şenliği" düzenlendi
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İzmir'de "Mandalina Şenliği" düzenlendi

6 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen 20. Mandalina Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir'de

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen 20. Mandalina Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Seferihisar Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında Şehitler Çeşmesi önünde toplanan vatandaşlar, kapalı pazar yerine kadar yürüdü.


Yaklaşık 15 ton meyvenin dağıtıldığı şenliğin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mandalinanın, Seferihisar'ın en büyük geçim kaynaklarından olduğunu belirtti.

Soyer, 15 bin dekar alanda dikili 600 bin mandalina ağacının bulunduğunu belirtti. Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde de söz konusu ürün için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de desteklerinden dolayı Soyer'e teşekkür ederek, "Seferihisar mandalinası tarih, kültür ve ekonomi yani her şey demek. Turuncu bayramımız aslında bir direniştir. Bizi bir arada tutan değerimizdir. Mandalina piyasası her yıl değişiyor, bunlara karşılık üretmeye ayakta kalmaya devam edeceğiz." dedi.

"En iyi mandalinalı yemek", "En iyi mandalinalı tatlı", "En iyi mandalinalı hediyelik eşya" yarışmalarında dereceye girenlere hediyeler verildi.

Mandalina kral ve kraliçesinin de seçildiği etkinlik, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar ekibinin konseriyle sona erdi.


Şenliğe CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel ve Kani Beko ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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