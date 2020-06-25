İzmir'de maske takma zorunluluğu - Son Dakika

İzmir'de maske takma zorunluluğu

İZMİR Valiliği İl Pandemi Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı.

İZMİR Valiliği İl Pandemi Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı. Toplantı sonunda alınan ortak kararla kent genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca halk plajları, plajlar, restoranlar, eğlence mekanlarının kapasitelerinin belirlenmesi; buralarda sosyal mesafe alanlarının belirlenmesi, kuralların uygulanmasının tespit edilmesi ve sıkı denetim uygulanmasına karar verildi.

İzmir Valiliği İl Pandemi Kurulu Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı. Toplantıya Vali Köşger'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, vali yardımcıları, rektörler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kurum müdürleri, İl Pandemi Kurulu STK üyeleri ve bilimsel kurul üyeleri katıldı. Vali Köşger'in İzmir'e atandıktan sonra başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu'nun ilk toplantısında, pandemi süreciyle ilgili gelinen son nokta, alınan tedbirler ve alınacak tedbirle konuşuldu. Toplantıda, kurulun tüm üyelerinin fikirleri alınarak, ortak akılla kararlaştırılacak yeni tedbirler değerlendirildi.

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İzmir'de virüsle mücadelede sürecin iyi yönetildiğini belirten Vali Köşger, emeği geçenlere teşekkür etti. İzmir'in turizm alanındaki potansiyeli ve hafta sonu yapılacak sınavların sona ermesiyle ildeki turizm hareketliliğinin hızlanacağını söyleyen Köşger, salgınla mücadelede üst evreye geçileceğini kaydetti. Köşger, "Turizm hareketlenmesinin pandemi sürecine zarar vermeden yönetilmesi için alınması gereken tedbirleri konuşacağız. Tüm katılımcıların da fikirleriyle ortak aklı kullanarak kararlar alacağız. Bu süreci en faydalı şekilde atlatmak amacıyla gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada denetimler artırılacak. Uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Toplantı sonunda alınan ortak kararla İzmir genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca halk plajları, plajlar, restoranlar, eğlence mekanlarının kapasitelerinin belirlenmesi; buralarda sosyal mesafe alanlarının belirlenmesi, kuralların uygulanmasının tespit edilmesi ve sıkı denetim uygulanmasına karar verildi.

Alınan tedbirlerle İzmir'in, dünyaya turizm alanında örnek olacağını kaydeden Vali Köşger, "İzmir'i sağlıklı turizmin yapıldığı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği turizm şehri haline getirmek adına bugünden itibaren iş birliği içinde start vermiş oluyoruz" diye konuştu.


İzmir Valiliği, Selim Köşger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:52 Kaynak: DHA

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