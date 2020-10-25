İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 2 kişi öldü - Son Dakika

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alkol aldıktan sonra rahatsızlanması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Can Yılmaz (37), sabah hayatını kaybetti.

Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde de Betül Yılmaz, alkol almasının ardından rahatsızlanarak Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen kişilerin sayısı 33'e yükseldi.