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İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası - Son Dakika

İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası

25.09.2021 14:47
İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesindeki Necatibey Ortaokulu'nun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; binanın depreme dayanaklı olmadığı için yıkıldığı, yeni yapılacak binada mahalledeki çocukların eğitim göreceği belirtildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Milli Mücadele kahramanı Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan, İzmir'in Konak ilçesindeki okulun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DEPREME DAYANIKLI OLMADIĞI İÇİN YIKIM KARARI VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Konak ilçesindeki Necatibey Ortaokulu olarak kullanılan binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı verildiği ve bölgenin ihtiyacını karşılayamaz durumda olması nedeniyle yerine 32 derslikli yeni deprem yönetmeliğine uygun tam donanımlı okul binası yapılacağı belirtildi.

"TÜM ÇOCUKLARA HİZMET VERECEK

"Söz konusu okulda iddia edildiği gibi mülteci çocukların değil mahalledeki çocukların eğitim göreceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Necatibey Ortaokulu tescilli bina olmayıp tescil edilmesi de ilgili kurul tarafından uygun görülmemiştir. Yerine yapılacak yeni okul binası 32 derslikli olup bölgenin eğitim ihtiyacını karşılayacak ve mülteci çocuklar için değil bölgedeki okul çağındaki tüm çocuklarımıza hizmet verecektir. 32 derslikli yeni okul binasının yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, en kısa sürede öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır."

İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası

milli eğitim bakanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası - Son Dakika
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