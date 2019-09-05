Son Dakika Haberleri: İzmir'de ormanlar için konser
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İzmir'de ormanlar için konser

2 saat önce

İZMİR'de, ağustos ayında çıkan büyük orman yangınının yaralarını sarmak için ünlü sanatçılar 'Orman Konseri'nde buluşacak.

İzmir'de ormanlar için konser, System.String[]
İZMİR'de, ağustos ayında çıkan büyük orman yangınının yaralarını sarmak için ünlü sanatçılar 'Orman Konseri'nde buluşacak. 9 Eylül'de Kültür Park fuar alanındaki konsere giriş ücretleri 10 TL olacak ve geliri İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak.
İzmirliler, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başlayıp Menderes ve Seferihisar bölgesine yayılan ve 53 saatte kontrol altına alınan orman yangınının yaralarını birlikte sarıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce İzmir ormanlarını korumak için düzenlenen 'Orman Konseri' de bunlardan bir tanesi. Ünlü sanatçıların ve İzmirlilerin desteği ile düzenlenen konserden elde edilecek gelir, İzmir ormanlarının korunması için yapılacak çalışmalarda kullanılacak.
'İzmir Tek Yürek' sloganıyla duyurulan ve 9 Eylül'de saat 18.30'da başlayacak konserde ilk olarak rap müziğin efsane gruplarından Gazapizm sahne alacak. Yine rap müziğin başarılı isimlerinden Anıl Piyancı, hemen ardından Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, pop müziği sanatçısı Edis, kendine özgü tarzı ile Halil Sezai, rock müziğin efsane isimleri Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent İzmirlilerle buluşacak. Sanatçılar verecekleri dayanışma konserlerinden para almayacaklar. Fuar'a giriş ücreti ise o gün için 10 TL olacak.


Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:39 Kaynak: DHA
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