Yangın Bayındır ilçesi Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de ormanlık alanda yangın kontrol altında - Son Dakika

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