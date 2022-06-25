İzmir'de ormanlık alanda yangın kontrol altında - Son Dakika
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İzmir'de ormanlık alanda yangın kontrol altında

25.06.2022 16:11

- İzmir'de ormanlık alanda yangın kontrol altında İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

- İzmir'de ormanlık alanda yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın Bayındır ilçesi Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ormanlık alanda yangın kontrol altında - Son Dakika

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