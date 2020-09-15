İzmir'de otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan Doğan Demirböken, eşi Dilek (28), çocukları Özgür (10) ve Asel Demirböken (2) ile Necati Ödem (86) 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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