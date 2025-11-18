İzmir'de polis merkezine saldırı davasında kritik gelişme: 2 kişi gözaltında - Son Dakika
İzmir'de polis merkezine saldırı davasında kritik gelişme: 2 kişi gözaltında

İzmir\'de polis merkezine saldırı davasında kritik gelişme: 2 kişi gözaltında
18.11.2025 11:20  Güncelleme: 14:12
İzmir\'de polis merkezine saldırı davasında kritik gelişme: 2 kişi gözaltında
Haber Videosu

İzmir'de Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve 3 polisin şehit edildiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, "Ebu Haris" kod adlı Haris Karadağ ve "Ebu Ubeyde" kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden Halis Bayancuk ve Haris Karadağ gözaltına alınırken, İlyas Aydın'ın yurt dışında olduğu belirlendi.

İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül (16) tarafından polis merkezine düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk ve 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen ve 3 polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk, 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ ve 'Ebu Ubeyde' kod isimli İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.

YURTDIŞINA KAÇMIŞ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Bayancuk İstanbul'da, Karadağ ise İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aydın'ın ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül ile bağlantılarının araştırılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Balçova Salih İşgören Polis Merkezine 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan kaçmaya başladı. Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı. Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi. Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ ise saldırıdan 23 gün sonra şehit düştü. Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de polis merkezine saldırı davasında kritik gelişme: 2 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    bütün teröristler katiller suçlular elini kolunu sallaya sallaya ülkede cirit atıyor ondan sonra hak hukuk adaletten bahsediyor akepeliler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:07
