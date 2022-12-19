Kaynak: DHA

Dünya'da mütevazi bir İslam yaşamı gibi güçlü bir psikiyatri bulunamaz. İnsana en büyük ilaç inançtır, namazdır.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Psikiyatri uzmanı evinde iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

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