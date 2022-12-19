Psikiyatri uzmanı evinde iple asılı halde ölü bulundu

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli psikiyatri uzmanı Kadir C.'den haber alamayan yakınları, polise bildirdi. İhbarla Küçükçiğli Mahallesi'ndeki eve giren ekipler, eşi şehir dışında olan Kadir C.'yi iple asılı buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, psikiyatri uzmanının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir C.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan Kadir C.'nin cenazesi, bugün Aliağa Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin, Kadir C.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
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