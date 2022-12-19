Psikiyatri uzmanı evinde iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
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Psikiyatri uzmanı evinde iple asılı halde ölü bulundu

19.12.2022 18:46
Psikiyatri uzmanı evinde iple asılı halde ölü bulundu

İzmir'de Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli psikiyatri uzmanı 37 yaşındaki Kadir C.'nin evde iple asılı cansız bedeni bulundu. Polisin Kadir C.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli psikiyatri uzmanı Kadir C.'den haber alamayan yakınları, polise bildirdi. İhbarla Küçükçiğli Mahallesi'ndeki eve giren ekipler, eşi şehir dışında olan Kadir C.'yi iple asılı buldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, psikiyatri uzmanının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir C.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan Kadir C.'nin cenazesi, bugün Aliağa Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İzmir'de psikiyatri uzmanı, evinde ölü bulundu

POLİS, İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin, Kadir C.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Numan Derindere : Dünya'da mütevazi bir İslam yaşamı gibi güçlü bir psikiyatri bulunamaz. İnsana en büyük ilaç inançtır, namazdır. Cevap Yaz 55 1 Yayından Kaldır
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İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Psikiyatri uzmanı evinde iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

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