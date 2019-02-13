Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sağanak Etkili Oldu

İzmir'de Sağanak Etkili Oldu

7 saat önce

İZMİR'de dün akşam saatlerinden beri devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de Sağanak Etkili Oldu, System.String[]
İZMİR'de dün akşam saatlerinden beri devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, kent sakinleri zor anlar yaşadı, tarım arazileri sular altında kaldı. Çiğli'de ise ilkokulun önünün suyla dolması nedeniyle öğrenciler oturaklara basarak dışarı çıktı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin daha önceden uyarısını yaptığı sağanak yağış, İzmir'de etkili oldu. Sağanakla birlikte kentin farklı noktalarındaki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Bayraklı'da mazgalların tıkanması sonucu özellikle merdivenli sokaklarda suların akışı şelaleye benzer görüntüler oluşturdu. Menemen'de aşırı yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Çiğli'de bir ilkokulun girişinde oluşan su birikintisi nedeniyle çıkışta öğrenciler zor anlar yaşadı. Öğrenciler, su birikintisinin içine yerleştirilen oturakların üzerene basarak okuldan çıktı. Poligon Mahallesi'nde de inşaat çalışması sırasında köklerine zarar verilen çam ağacı, yağışla birlikte devrildi. Devrilen ağaç sokakta bulunan bazı araçlarda hasara yol açtı. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

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